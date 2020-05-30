CHP’de bir hakaret skandalı daha! Bu kez Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldılar
CHP’de hakaret skandallarına bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP’li Burhaniye belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in eski danışmanı olduğu ortaya çıkan Emin Baltaş’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar için savcılığa başvurdu. Başkanlık, Baltacı’nın dini değerleri aşağıladığını ve din görevlilerini aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli hakaret dolu mesajları nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. CHP'nin hedefinde bu kez Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olduğu ortaya çıktı. Bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan Emin Baltaş'nın İslam dinini ve görevlilerini hedef alan skandal bir paylaşım yaptığını tespit eden Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başkanlık tarafından verilen şikâyet dilekçesinde, bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan Emin Baltaş'nın 20 Mayıs günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı anlatıldı. Paylaşımda, "Biraz önce yine, 'Akepe'nin emir komutasında çalışan' Diyanetin paralı köpekleri 'İmamların' mahalli müezzinlerin Anırdığı Arapça bir takım ilan ve ifadeler ile rahatsız oldum. Ne söylendiğini anlamadığım gibi, 'Korkunç ve rahatsız edici bir sesle' şok oldum. Bir yaratık, anım-anım bağırdı, sonra da bir takım ARAPÇA bir şeyler söyledi..' şeklinde hakaret içerikli sözler yazıldığı kaydedildi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Başkanlık, Baltacı'nın İslam'a, Başkanlığa, Dini değerlere, Ezan ve Selâlara, Din görevlilerimize, Müslüman Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine yönelik çok çirkin bir biçimde hadsiz ve insafsızca saldırıda bulunarak alenen hakaret ettiği anlatılırken, Şüphelinin nefret ve hakaret içeren anılan paylaşımını sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden herkesin ulaşabileceği bir biçimde paylaştığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in eski danışmanı olduğu ortaya çıkan Emin Baltaş hakkında, 'İslam Dinini, İslam Dinine inanan Müslümanları, din görevlilerini aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık' içerikli hakaret dolu paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİLEK YAMAN/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o anlar
- İstanbul'un göbeğinde utandıran manzara!
- İBB'den dev projeye engel! Halk isyan etti
- Bakan bizzat inceledi! 1 yılda bitecek
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Artık konuşmak yasak
- İki senede ne değişti? Yeneroğlu'dan skandal sözler!
- TSK‘den İdlib’e büyük sevkiyat!
- İmamoğlu Göksu'yu doğruladı!
- 1 Haziran'da nereler açılacak?
- TSK içerisindeki kripto FETÖ'cüler nasıl tespit ediliyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi
- Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi