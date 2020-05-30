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CHP’de bir hakaret skandalı daha! Bu kez Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldılar

’de hakaret skandallarına bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP’li Burhaniye belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in eski danışmanı olduğu ortaya çıkan ’nın hesabından yaptığı paylaşımlar için savcılığa başvurdu. Başkanlık, Baltacı’nın dini değerleri aşağıladığını ve din görevlilerini aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli hakaret dolu mesajları nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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CHP’DE BİR HAKARET SKANDALI DAHA!

Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. CHP'nin hedefinde bu kez Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olduğu ortaya çıktı. Bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan 'nın İslam dinini ve görevlilerini hedef alan skandal bir paylaşım yaptığını tespit eden Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başkanlık tarafından verilen şikâyet dilekçesinde, bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan Emin Baltaş'nın 20 Mayıs günü hesabından bir paylaşım yaptığı anlatıldı. Paylaşımda, "Biraz önce yine, 'Akepe'nin emir komutasında çalışan' Diyanetin paralı köpekleri 'İmamların' mahalli müezzinlerin Anırdığı Arapça bir takım ilan ve ifadeler ile rahatsız oldum. Ne söylendiğini anlamadığım gibi, 'Korkunç ve rahatsız edici bir sesle' şok oldum. Bir yaratık, anım-anım bağırdı, sonra da bir takım ARAPÇA bir şeyler söyledi..' şeklinde hakaret içerikli sözler yazıldığı kaydedildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Başkanlık, Baltacı'nın İslam'a, Başkanlığa, Dini değerlere, Ezan ve Selâlara, Din görevlilerimize, Müslüman Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine yönelik çok çirkin bir biçimde hadsiz ve insafsızca saldırıda bulunarak alenen hakaret ettiği anlatılırken, Şüphelinin nefret ve hakaret içeren anılan paylaşımını sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden herkesin ulaşabileceği bir biçimde paylaştığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in eski danışmanı olduğu ortaya çıkan Emin Baltaş hakkında, 'İslam Dinini, İslam Dinine inanan Müslümanları, din görevlilerini aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık' içerikli hakaret dolu paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN/SABAH

Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar verildi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP'Lİ DİLA KOYURGA HAKKINDA KARAR VERİLDİ
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