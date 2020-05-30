30 Mayıs 2020, Cumartesi
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İBB'den Esenler'deki dev projeye engel! Gerekçe gösterilmeden durduruldu

 Başkan Yardımcısı , sosyal yaşam alanı projesinin  () tarafından gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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'nin 2018 yılında ile ortak başlatılan sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından durdurulduğu iddia edildi. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile ve cami yer alıyordu.

2020 yılı Mayıs ayında bitilmesi hedeflenen proje, İBB seçimlerinin ardından yeni yönetimin kararıyla durdurulduğu savunuldu. Bir hayırseverin bağışladığı apartmanı cami olarak kullanan mahalle sakinleri ise İBB'nin kararına tepki gösterdi.

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