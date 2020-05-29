Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'un Fethi etkinliğine video konferansla katıldı

İstanbul Fethi'nin 567. yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinliğe Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldı.

Etkinlikte, mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

Başkan Erdoğan Fetih Kupası töreninde konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ını açıklamalarından derlenenler...

Bu güzel programa öncülük eden Okçular Vakfımızın yöneticilerini, programın icrasına destek veren kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımıza 'Ya Hak' diyerek ok atan tüm okçularımıza sevgilerimizi sunuyorum. Ülkemizle beraber tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk Ramazan ve bayram geçirdik.

İstanbul'un fethini de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliği taşıyor. Ülkemizle beraber dünyayla da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

Bu sene hem dini hem milli günlerimizi arzumuzun dışında kutluyoruz. Ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkilene koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan ve bayram geçirdik. İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumun fetih coşkumuza engel olmasına müsade etmiyoruz.

Ülkemizle beraber dünyamızda da dikkatle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyoruz.

"YENİ BİR ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDEYİZ"

Diğer spor dallarında olduğu gibi ata sporlarımızda da devletimizin gençlerimize sunduğu imkanlar genişliyor. Unutulmaya yüz tutulan ata sporumuzu modern tesislere kavuşturduk. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor alanlarında yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum.