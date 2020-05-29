29 Mayıs 2020, Cuma
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Siirt'te 2 terörist öldürüldü

, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. tarafından yapılan açıklamada, 'te 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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SİİRT'TE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

, Herokal kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Herokal kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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