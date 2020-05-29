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Ayasofya'da İstanbul'un Fethi etkinliği başladı

'nin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da düzenlenen tarihi etkinlik başladı. Etkinlikte, mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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AYASOFYA'DA İSTANBUL'UN FETHİ ETKİNLİĞİ BAŞLADI

'nin 567. yıldönümü için hazırlanan etkinlik, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçerek Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başladı.

Bu görüntülerin ardından Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Programda Fetih Duası da yapıldı.

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu...

Detaylar gelecek...

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