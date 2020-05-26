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Haberler Yaşam Haberleri Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın ailesi isyan etti

Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın ailesi isyan etti

'da boksör sevgili tarafından vahşice katledilen ’ın ailesi iftira ve ithamlara tepki gösterdi. Acılı aile, "Yaralarımızı dahi saramamışken türlü iftira ce ithamlara maruz kalmak acımıza acı, hüznümüze hüzün katıyor" açıklamasında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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ZEYNEP ŞENPINAR'IN AİLESİ İSYAN ETTİ

henüz 25 yaşındaydı. Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu. Hayali öğretmen olmaktı. 24 Mayıs günü sabahında boksör sevgilisi ile kavga etti. Daha önce de şiddet görmüş ve hastanelik olmuştu. Fakat korkusundan mı bilinmez, şikayetini geri çekmişti.

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GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Sevgilisi tarafından vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Zeynep, oracıkta can verdi. Katil, 112'ye haber verip kendi bileklerini de kesti. Hastanede tedavi altına alınan boksör katil, halen hastanede tedavide. İfadesi ardından tutuklanacak.

Zeynep ise memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sabaha gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Bu arada cinayetin kamuoyuna yansıması ardından Zeynep Şenpınar'a yönelik iftira ve ithamlara yönelik ailesinden tepki geldi.

Katledilen Şenpınar'ın ailesi yaptığı açıklamada, "24.05.2020 tarihinde Muğla Kötekli'de vahşice katledilen biricik kızımız ZEYNEP ŞENPINAR'ın acısını kalbimizin en derinlerinde yaşıyoruz, yaşayacağız... Yaralarımızı dahi saramamışken türlü iftira ve ithamlara maruz kalmak acımıza acı, hüznümüze hüzün katıyor. Yasal sürecin başlamış olduğu bu andan itibaren ZEYNEP VE AİLESİ aleyhine gerek medya vasıtası gerek sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile yapılacak hakaret ve infial içerikli paylaşımlar tespit edilecek olup haklarında yargısal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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