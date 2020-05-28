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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine " Altı ve Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİNE 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine " Altı ve Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

Detaylar gelecek...

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