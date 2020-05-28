Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
Detaylar gelecek...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek muhalefetin yeni oyununu değerlendirdi: Amerika projesi
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaştı
- Çamlıca cami Cuma namazına hazırlanıyor
- CHP'li Ekrem İmamoğlu için trollük yapan hukukçuya tepki!
- Cizre'deki algı operasyonu ellerinde patladı
- Yunan basını çıldırdı
- 1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?
- ABD'den Batı Şeria ve Gazze Şeridi uyarısı
- Hafta sonu kısıtlama var mı?
- ÖSYM'den sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen öğrencilerle ilgili açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
- Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
- Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
- Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?