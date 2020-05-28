Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde gevşetme politikasına gidilirken, Başkan Erdoğan normalleşme süreci için alınan yeni kararları açıkladı. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

1 Haziran'dan sonrası için alınan kararların açıklanmasıyla önümüzdeki hafta sonunda da bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları İçişleri Bakanlığı kısa süre içinde açıklayacak...