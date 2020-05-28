Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan duygulandıran paylaşım: Bu fotoğraf her şeye bedel

Tokat'ta Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde yaşayan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere, evindeyken ayağını burktu.

Ahmet Turan Çubukludere ise eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

POLİS SIRTINDA TAŞIDI

Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı.

Hastaneye götürülen kadın, dönüşte de yine polis sırtında evine kadar taşındı.

"BU FOTOĞRAF HER ŞEYE BEDEL"

Bu görüntü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatinden kaçmadı.

Soylu, Twitter üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz." notuyla paylaşılan fotoğrafa övgüler yağdırdı.

İçişleri Bakanı, "Bu fotoğraf her şeye bedel, Türk polisi." yorumunda bulundu.

"İNSAN GURURLANIYOR"

Ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ayağının kırıldığı belirlenen Saadet Çubukludere ise "Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Dua ediyorum, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.