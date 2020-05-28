Tokat polisi ayağı kırılan kadını sırtında taşıdı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapılan paylaşımda, bir polis memurunun ayağı kırılan kadını sırtında taşıdığı anların fotoğrafına yer verildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polisin, evde yalnızken düşerek ayağını kıran kadını sırtında taşıdığı anlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, bir polis memurunun ayağı kırılan kadını sırtında taşıdığı anların fotoğrafına yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz" ifadelerine yer verildi.
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