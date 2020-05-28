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Son dakika: FETÖ’nün sosyal medyada kara propagandayı nasıl bir yol haritasıyla yaptığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü ""nün sosyal medyada kitleleri etkileyerek, ’de kaos oluşturmak amacıyla yaptığı dezanformasyon ve kara propagandayı nasıl bir yol haritası izleyerek yaptığı ortaya çıkarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İŞTE FETÖ’NÜN KARA PROPAGANDA AĞI
Örgüt önce takipçilerinin güvenilir bulacağı profilleri belirliyor. İlk olarak doğru bilgiler ve analizler paylaşılarak, çekim odağı haline getiriliyor, sonrasında yavaş yavaş "kana karıştırma" adı verilen yöntemle kara propaganda başlıyor. Takipçiler 'nasılsa doğrudur' yaklaşımıyla gerçek dışı bilgileri de paylaşmaya başlıyor.

Terör örgütü FETÖ'nün "renklendirme" adı verilen yol haritası şöyle ilerliyor:

" tarafından önce sosyal medyada siyasi muhalif ve dini görüşlere mensup gibi görünen profiller belirleniyor. Sosyal medya kullanıcılarının güvenilir bulduğu, takip edip mesajlarını paylaştığı hesaplar analiz edilerek, profiller seçiliyor. Bu profillerden ilk aşamada özel ve doğru bilgilerle, analizler paylaşılıyor. Bu şekilde örgütün kullandığı profiller yani sosyal medya hesapları zamanla çekim odağı haline getiriliyor. Sonrasında FETÖ elebaşı ve üst seviye yönetiminin belirlediği konu başlıklarıyla kara propaganda çalışması yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor. Örgütün belirlediği, toplumda korku, endişe, güvensizlik oluşturacak gerçek dışı bilgiler "kana karıştırma" olarak adlandırılan yöntemle sosyal medyada etkileşime sokuluyor. Yani sosyal medya takipçilerinin fikirleri etkileniyor. Sosyal medya takipçileri, 'Nasılsa doğrudur' yaklaşımıyla örgütün kontrolündeki sosyal medya hesaplarından paylaşılan gerçek dışı bilgileri sorgulamadan kabul ederek paylaşıp, yayınlamaya başlıyor."

'O' HESAPLARI SEÇİYORLAR

FETÖ'nün sosyal medya üzerinde, örgüt hedefleri doğrultusunda kitleleri etkilemek için izlediği yol haritasında, bazı yönlendirmeler gerçek kişiler, bazıları da sahte hesaplardan yapılıyor.

Ancak siyasi ya da dini içerikli gerçek dışı paylaşımlarda çok takipçisi olan ve güvenilir bulunan önemli hesaplar kullanılıyor.

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