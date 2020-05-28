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Son dakika: CHP'li Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi

‘Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet’ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan , savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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CHP'Lİ SALMAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan , Yalova Adliyesine giderek ifade verdi.

Son dakika: CHP'li Vefa Salman yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi | Video SON DAKİKA: CHP'Lİ VEFA SALMAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ OLARAK İFADE VERDİ | VİDEO

VEFA SALMAN ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADE VERDİ

Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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