Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 9. kez kritik kararlar almak üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Başkan Erdoğan koronavirüste normale dönüş süreci için alınan kararları tek tek açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Özellikle de devletin tüm imkanlarını zorluk çeken vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. 5,5 milyon vatandaşımıza 1000'er TL destek verdik. Vergi ve Sigorta primi ertelemeleri ve birçok destekle büyüklü küçüklü işletmelerimizin ayakta kalması için destek verdik. İş dünyamızın ayakta durması için desteklerimizi sürdüreceğiz.

Bu süreçteki başarı 83 milyonun ortak başarısıdır. Fedakarca çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum.

8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımızın ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı.

"TÜRKİYE PARLAYAN BİR YILDIZ"

Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Son 2,5 aydaki kayıplarımızın hepsini geri alacağımızdan en küçük bir şüphemiz yoktur.

Siyasi ve ekonomik bakımından yeniden yapılanma içinde olan kürsel sistemde Türkiye'nin çok iyi bi yere geleceğinin sinyallerini şimdiden aldık. Eğitim, sağlık, spor, savunma sanayi, ekonomi ve hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. Soğuk savaş ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hataları tekrarlamayacağız. Ülkemiz önündeki fırsatları değerlendirecektir.

"1 ASIR ÖNCE 'HASTA ADAM' DİYORLARDI HASTALARA ŞİFA OLDUK"

1 asır önce hasta adam olarak tarihten silinmeye çalışan Türkiye'nin bugün dünyanın her yerinde hastalara şif olması bir göstergedir. Aydınık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

Kendimize, halkımıza güveniyoruz. Yarın İstanbul Fethi'nin 567 yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.

"DARBE VİRÜSÜ 60 DARBESİ İLE TÜRKİYE'YE GİRDİ"

1960 darbesi ve sonrası hüzünle hatırladığımız dönemlerden biridir. Milletimizin verdiği isimle Yaslıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin sembolüdür. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün girdiği ilk tarihtir. Bu tarihten sonra demokrasimize pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son 15 Temmuz'da darbe girşimini hep birlikte yaşadık. Bu tür girişimlerin ülkemize çok büyük hasarları olmuştur. Türkiye'nin büyük kalkınma hamleleri başlatmasının ardından gelmesi de dikkat çekicidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok zor şartlarda başlatılan kalkınma hamlesinin kazanımları, Gazi Mustafa Kemal'in kazanımlarının kaybedilmesi, tek parti CHP ile tüm kazanımlar kaybedilmiştir.

Menderes ve arkadaşları hizmetlerinin bedelini işkence ve idam sehbasına giderek ödemişlerdir. Düzmece mahkemelerle aylar sürek işkenceler yapıldı. Yüzlerce kişi de uzun yıllar hapis yattı. Milletimizin yüreğinde bıraktığı acı hala tazedir. Yassıada'yı istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü haline getirmek istedik. Dün de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile hizmete açtık.

Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu irade, Türkiye'de darbe ve cuntacılarının dönemlerinin inşallah kapandığı göstergesidir. Sokak olaylarından darbeden medet umanlara milletimiz asla izin vermeyecektir. Menderes ve bizim fotoğrafımızı yan yana koyarak aynı akıbeti işaret eden faşistlere izin verilmeyecektir.

"100 ÜLKEYE YARDIM ETTİK 75 BİN VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKTIK"

2023'ün yeni bir şahlanış olması için gece ve gündüz durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir kısmı içeriden olmasına rağmen bazıları küreseldir. Koronavirüs de küresel sınamalardan biriydi. Bu salgının en iyi atlatan ülkelerden biriyi. 75 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Moritanya'dan Bolivya'ya kadar, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Yardım isteyen 135 ülkeden 100'üne de yardım ettik.

Ürettiğimizin 3 binden fazla solunum cihazının 1000 tanesini de ihraç ettik. Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizdeki husuları yakından takip ettik.

Bu hafta itibari ile alınan yeni kararlar

Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.

İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.

3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI VE BU HAFTA SONU İÇİN KARARLAR ALINACAK

Kabine toplantısında bu haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masada olacak.

KABİNE TOPLANTISINDAN İLK KARELER GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler paylaşıldı. İşte o kareler...







