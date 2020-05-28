İşyerlerinde koronavirüs düzenlemesi!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 11 yeni rehber yayınladı. Rehberlerle kozmetikçilerden benzin istasyonlarına, emlakçılardan beyaz eşyacılara kadar 11 sektöre kurallar getirildi.

İşte normalleşme sürecinde hayatımıza girecek olan o kurallar:

RUJ DENENMEYECEK

Kozmetik ve parfümeri mağazaları: Ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj, allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetiklerle makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfümler direkt cilde değil test kağıtlarına uygulanacak.