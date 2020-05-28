İşyerlerinde koronavirüs düzenlemesi!
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele gösteren Türkiye'de normalleşme süreci başlıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 11 yeni rehber yayınladı. Rehberlerle kozmetikçilerden benzin istasyonlarına, emlakçılardan beyaz eşyacılara kadar 11 sektöre kurallar getirildi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 11 yeni rehber yayınladı. Rehberlerle kozmetikçilerden benzin istasyonlarına, emlakçılardan beyaz eşyacılara kadar 11 sektöre kurallar getirildi.
İşte normalleşme sürecinde hayatımıza girecek olan o kurallar:
RUJ DENENMEYECEK
Kozmetik ve parfümeri mağazaları: Ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj, allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetiklerle makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfümler direkt cilde değil test kağıtlarına uygulanacak.
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