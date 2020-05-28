Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

Salgın tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler cuma günü açılıyor. İlk Cuma namazı cami bahçeleri ile valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği aralarında okul ve meydanların da olduğu alanlarda, sosyal mesafe gözetilerek kılınacak. Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken kuralları da açıkladı. İşte o kurallar...