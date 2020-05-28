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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

Salgın tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler cuma günü açılıyor. İlk Cuma namazı cami bahçeleri ile valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği aralarında okul ve meydanların da olduğu alanlarda, sosyal mesafe gözetilerek kılınacak. Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken kuralları da açıkladı. İşte o kurallar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:57
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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

- Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak).

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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

- Maskesiz camiye girilmeyecek.

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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

- Herkes kendi seccadesini getirecek.

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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

- Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.

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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem: Evde abdest al camiye maskesiz girme

- Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.