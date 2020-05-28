28 Mayıs 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 28 Mayıs Perşembe

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, Twitter hesabından 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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