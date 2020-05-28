Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 28 Mayıs Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.
Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
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