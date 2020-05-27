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Son dakika: TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'taki Asos bölgesinde PKK'ya darbe

Son dakika haberine göre; , " ve 'in koordineli çalışması sonucu, 'ın kuzeyindeki bölgesinde 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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TSK VE MİT'TEN PKK'YA BİR ŞOK DAHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika: TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'taki Asos bölgesinde PKK'ya darbe | Video SON DAKİKA: TSK VE MİT'TEN KUZEY IRAK'TAKİ ASOS BÖLGESİNDE PKK'YA DARBE | VİDEO
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