Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 5 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan; kendisine küfür ve hakaret eden 5 CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal, Başkan Erdoğan’a küfür etmenin CHP’nin örtülü politikası olduğunu söyledi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...
Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
İNAL: CUMHURBAŞKANIMIZA KÜFRETMEK PARTİNİN ÖRTÜLÜ POLİTİKASI
Avukat Mustafa Doğan İnal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfür etmenin CHP'nin örtülü politikası olduğunu söyledi.
İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Sadece bugün (dün) İzmir CHP il yöneticisi, meclis üyesi, belediye başkanı, il gençlik kollarından 4 kişiye galiz küfür ve hakaretleri için suç duyurusu yapıldı. Bu şunu gösteriyor; Sayın Cumhurbaşkanımıza küfretmek partinin örtülü politikası. #Ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.
Suç duyurusunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.
VOLKAN GÜRBOĞA HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine hakaret eden CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in suç duyurusunun ardından Volkan Gürboğa'nın, Twitter hesabını kapattığı öğrenildi.
İNAL: TERBIYESIZ VOLKAN GÜRBOĞA… ŞİKAYET EDİLİNCE HESABINI KAPATTI"
Avukat Mustafa Doğan İnal, "CHP Karabağlar Eski Gençlik Kolları Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu üyesi olan bu terbiyesiz Volkan Gürboğa... Bu da şikayet edilince hesabını kapattı. Kurtulabilecek mi? Hayır... Bu İzmir CHP'den 5. şikayet #Ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı.
KENAN KIRAN / SABAH
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