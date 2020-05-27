Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı
Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı yaptı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili infografik paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, ''Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada’yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye’nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şu ifadelerini kullandı: Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır.
Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır. pic.twitter.com/6Nta4SbsYt
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