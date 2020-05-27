27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden Demokrasi ve paylaşımı yaptı. ile ilgili infografik paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, ''Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada’yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, ’nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan şu ifadelerini kullandı: Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve haline getirdik. , 'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır.

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