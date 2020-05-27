Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Başkan Erdoğan şu ifadelerini kullandı: Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır.

Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.



Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır. pic.twitter.com/6Nta4SbsYt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020