Karadeniz kıyısında önemli gelişme! Askeri yasak bölge ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan, Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alan, ikinci derece askeri yasak bölge ilan edildi. İğneada’nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.
Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 2574 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında, Limanköy ile Beğendik köyleri arasındaki bölge, ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edildi.
Kararda şöyle denildi:
"Ekli harita ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."
20 KİLOMETREKARELİK BİR ALANI KAPSIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Limanköy'ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sanırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor.
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