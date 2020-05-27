27 Mayıs 2020, Çarşamba
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Demokrasi ve Özgürlük Adası açılışında flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Genel Başkanı Bahçeli, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, ''Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASI AÇILIŞINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Genel Başkanı , Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir. Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. 'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir. 27 Mayıs'ın 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir. Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir. Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır.Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır. Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir. Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür. Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir."

AKLINDAN DARBE GEÇİREN HERKES KAYBETMEYE MAHKUMDUR

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur. Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

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