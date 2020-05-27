Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Hong Kong açıklaması
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.
Detaylar gelecek...
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