27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Hong Kong açıklaması

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Hong Kong açıklaması

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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ABD'DEN HONG KONG AÇIKLAMASI

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