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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında önemli açıklamalar

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Giriş: 27.05.2020 19:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuştu. Bahçeli açıklamasında, "Yassıada hukuğa deli gömleği giydirilmiştir. Adaletin fişi çekilmitir. Burada irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir" ifadelerine yer verdi Bahçeli, "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile başarılacaktır. " dedi.
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