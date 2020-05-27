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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası, basın mensuplarına tanıtıldı. Müze ve donatı alanlarını gezerek bilgi alan basın mensupları, adeta tarihin koridorlarında geçmişe yolculuk etti. Müzenin girişindeki duvarda, Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir!" ifadesi dikkati çekiyor. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:50
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan ve bugün Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Basın mensupları, sabah saatlerinde kendileri için tahsis edilen özel bir tekneyle Maltepe'den Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaşan basın mensupları, burada gördükleri yenilikleri aktarmak adına ilk yayınlarını gerçekleştirdi.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Basın mensupları güvenlik kontrolünden geçtikten sonra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek, sağlık görevlilerince kendilerine verilen maskeleri taktı.

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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti

Mihmandar eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tura çıkan basın mensuplarının ilk durağı, yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu, yeni adıyla 27 Mayıs Müzesi oldu.