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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk! O ifade dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası, basın mensuplarına tanıtıldı. Müze ve donatı alanlarını gezerek bilgi alan basın mensupları, adeta tarihin koridorlarında geçmişe yolculuk etti. Müzenin girişindeki duvarda, Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir!" ifadesi dikkati çekiyor. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:50
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