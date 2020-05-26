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Son dakika: Türkiye ile KKTC arasında önemli anlaşma! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar

Video konferans yöntemiyle düzenlenen " ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşan , "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, 'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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TÜRKİYE KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

, video konferans yöntemiyle düzenlenen " ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.

İşte açıklamasından öne çıkanlar:

"Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, 'nin yanında olmaya devam edecektir.

KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız.

Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı.

Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz.

2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır."

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