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İstanbul’da market kavgası! Kapalı diye saldırdılar ve 2 kişi yaralandı

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Giriş: 26.05.2020 13:35
Güncelleme:26.05.2020 13:36
Pendik'te Yeni Şehir Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00 sıralarında site içerisindeki marketin önüne gelen grup, marketin kapalı olması nedeniyle olay çıkardı. Market sahibinin tartışmaya katılmasıyla olay büyüdü. Sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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