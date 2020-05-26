26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı

'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen ' Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
AÇIKLAMA GELDİ: M4K'LARIN YENİ TESLİMATLARI YAPILDI

'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen ' Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.



Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına -M4K'ların yeni teslimatları yapıldı" denildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA