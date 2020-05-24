24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: “Bu sonuncu olsun…”

’da erkek arkadaşı K. tarafından vahşice katledilen Bölümü'nden geçen yıl mezun olan için üniversitesi mesaj yayınladı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
MİLLİ BOKSÖRÜN ÖLDÜRDÜĞÜ ZEYNEP İÇİN ÜNİVERSİTESİNDEN MESAJ: “BU SONUNCU OLSUN…”

Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

ardından Zeynep'in mezun olduğu Sıtkı Koçman Üniversitesi bir mesaj yayınladı.

Üniversite mesajında şunları kaydetti: "Üniversitemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından #ZeynepŞenpınar ın ölümünü derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun."

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

Son dakika: Muğla'da bayram sabahı korkunç cinayet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü SON DAKİKA: MUĞLA'DA BAYRAM SABAHI KORKUNÇ CİNAYET! MİLLİ BOKSÖR KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA