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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Son dakika haberi! Başkan resmi hesabı Twitter üzerinden 'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Başkan , dolayısıyla hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

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