Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı programı belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da geçirecek.
Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak.
DESTİCİ ESKİŞEHİR, KARAMOLLAOĞLU ANKARA, UYSAL AFYONKARAHİSAR'DA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, arife günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek, bayramı ise Eskişehir'de ailesiyle geçirecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu'nun bayramın ilk günü siyasi parti liderlerini telefonla arayarak bayramlaşacağı belirtildi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak, partililerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de İstanbul'da bayramı aileleriyle geçirecek.
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