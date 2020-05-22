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Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı programı belli oldu

Başkan ve TBMM Başkanı 'nı İstanbul'da, CHP Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ise Ankara'da geçirecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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RAMAZAN BAYRAMI PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye, 'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

TBMM Başkanı , Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı 'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı 'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak.

DESTİCİ ESKİŞEHİR, KARAMOLLAOĞLU ANKARA, UYSAL AFYONKARAHİSAR'DA

BBP Genel Başkanı , arife günü 'nun kabrini ziyaret edecek, bayramı ise Eskişehir'de ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu'nun bayramın ilk günü siyasi parti liderlerini telefonla arayarak bayramlaşacağı belirtildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak, partililerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de İstanbul'da bayramı aileleriyle geçirecek.

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