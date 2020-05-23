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Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

(THY), hesabı Twitter’dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların kutlandı. THY’nin, müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda, “Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN VİDEOLU BAYRAM MESAJI

(THY), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.

Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN VİDEOLU BAYRAM MESAJI

Türk Hava Yolları (THY), hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların kutlandı. THY'nin, müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."

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