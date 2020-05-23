Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY’nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda, “Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Türk Hava Yolları (THY), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY'nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:
"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 23, 2020
Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız...
Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.#ÇokÖzledik #MutluBayramlar pic.twitter.com/iXes27KEsQ
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