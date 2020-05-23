İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz. Dünyanın Koronavirüs'le mücadele ettiği bu zorlu süreçte de hiç ara vermeden, hastanelerden köprü ve barajlara kadar büyük eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Milletimizin mecnunuyuz, aşk ile çalışıyoruz yorulmuyoruz!

Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz. Dünyanın Koronavirüs'le mücadele ettiği bu zorlu süreçte de hiç ara vermeden, hastanelerden köprü ve barajlara kadar büyük eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Milletimizin mecnunuyuz, aşk ile çalışıyoruz yorulmuyoruz! pic.twitter.com/fx1cTcORhr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 23, 2020