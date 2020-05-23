24 Mayıs 2020, Pazar
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz

İletişim Başkanı , Twitter'dan koronavirüsle mücadele döneminde yapılan hizmetleri anlatan videoyu paylaştı. Başkan Erdoğan'ın kendi sesiyle hizmetleri açıkladığı video dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken Altun paylaşımında, ''Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz. Dünyanın ’le mücadele ettiği bu zorlu süreçte de hiç ara vermeden, hastanelerden köprü ve barajlara kadar büyük eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Milletimizin mecnunuyuz, aşk ile çalışıyoruz yorulmuyoruz!'' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HİÇBİR ZORLUK BİZİ MİLLETİMİZE HİZMET ETME YOLUNDAN ALIKOYAMAZ

İletişim Başkanı şu ifadeleri kullandı: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz. Dünyanın 'le mücadele ettiği bu zorlu süreçte de hiç ara vermeden, hastanelerden köprü ve barajlara kadar büyük eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Milletimizin mecnunuyuz, aşk ile çalışıyoruz yorulmuyoruz!

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