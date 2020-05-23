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Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'dan CHP'li Engin Özkoç'a ince cevap!

CHP milletvekili Engin Özkoç, Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna'yı köşe yazısından dolayı mahkemeye vereceğini açıkladı. Engin Özkoç'un bu açıklamasının ardından Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna açıklama yaparak dikkat çekici ifadelere yer verdi. Mizahi bir dille yazdığı köşe yazısı için Tuna'yı mahkemeye vereceğini açıklayan Engin Özkoç'un bu hareketi CHP'nin içinde bulunduğu tezat çukurunu bir kez daha akıllara getirdi. Öyle ki CHP; teröristlerle müşterek noktada bulunduğu için gözaltına alınan bütün sözde gazetecilere kol kanat germiş bulunuyor. Ve her fırsatta sözde gazetecilere tahammül gösterilmesi gerektiğine dair nutuklar atıyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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SABAH GAZETESİ YAZARI SALİH TUNA'DAN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A İNCE CEVAP!

CHP milletvekili Engin Özkoç, Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın mizahi bir üslupta ele aldığı yazısına çok alındı.

Tuna yazısında, CHP Genel Merkezinde geçtiği varsayılan bir olayı hikaye ediyordu. Parti merkezinde yaşandığı varsayılan diyaloglar, Tuna'nın yazısında kara mizah haline getirilmişti.

Bu mizah yazısı için Engin Özkoç, "gayriciddi" ifadesini kullandı ve söz konusu yazılar için yasal yollara başvuracağını söyledi. Özkoç'un o açıklamalarına Tuna'dan cevap gecikmedi.

Yazar Salih Tuna, Twitter hesabından verdiği cevapta "Özal döneminde, Brecht'ten uyarladığım bir oyun nedeniyle, aynı anda hem komünistlik (141-142. madde) hem de İslamcılık propagandasından (163. madde) yargılandım... Bu CHP'li milletvekili de sonuçta "mizah"tan yargılanmamı istiyor!.." ifadelerine yer verdi.

Terör suçlarından tutuklu olan sözde gazetecileri savunmak için her fırsatta "fikir özgürlüğü, gazetecilik" gibi kavramların arkasına sığınan CHP zihniyetinin tavrına okuyuculardan da çok sayıda tepki geldi.

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