Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki çirkin tahrike sert tepki: Alçaklar minareden müzik yayını yapıyor

AK Parti 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle dün gerçekleştirildi. Konuşmasının başında Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Erdoğan'ın şunları söyledi:

Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takvimimiz de işlemeye başladı. Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir toplamıştır. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. İlaç ve araç gereç ihtiyacımızın yeterliliğiyle en küçük aksaklığa meydan vermedik. En küçük ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir.

ÜÇ HASTANE AÇILIYOR



- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı. Ay sonuna kadar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Tedavi Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Tedavi Hastanesi'nin de açılışını yapacağız. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını verdiğimiz. Sultan Abdülhamid'in askerler için yaptırmış olduğu hastanenin de restorasyonu yapıldı ve açılışını gerçekleştireceğiz.

Herkesin gıptayla takip ettiği sağlık altyapımızı geliştiriyoruz. Birileri yine çıkıyor hazımsızlığını ifşa ediyor. Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar. Suriye'deki, Libya'daki harekâtlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar; milletimizin aydınlık geleceği için bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz. Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor. Meğer hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış.

- CHP'nin başındaki zâtın dile getirdiği buhran ithamına kısaca değinmek istiyorum. Bu ülkeye geçmiş dönemde buhranı yaşatan kimdir? CHP... Bu ülke geçmişte savunma sanayiinin temel kurumlarının kapılarının kapatılması buhranını; demokrasi açık oy, gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı; yağdan gaza, pirinçten benzine kadar tüm temel gıda maddelerinin yokluğundan kaynaklanan kuyruklar buhranı; hastane kapılarında yığılan insanlarının, muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP...

- Halka hizmetten başka gayeleri olmayan, merkez-yerel iş birliğinin en güzel örneklerini sergileyen Vefa Sosyal Destek Gruplarına bir PKK'nın bir de CHP'nin saldırmış olması bunun ispatıdır.

-Salgın başladığında ülkemizde belli bir kesimin özellikle CHP kanadının heyecana kapıldığını seyretmişsinizdir. Hesaplarına göre fabrikalar kapanacak, toprak işlemeyecek, istihdam çökecek, millet isyan edecek, hükümet yıkılacak, meydan da kendilerine kalacak. Felaketten kendilerine iktidar çıkarma hevesi bir kez daha benliklerini kaplamıştı. Yine hüsrana uğradılar.

- TL'den 6 sıfır attığımızda karşı çıkıyorlardı. Küresel krizin teğet geçeceğimiz söylediğimizde saldırıyorlardı. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde eleştirmeyi sürdürüyorlardı. Faizi tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde aynı şekilde zil takıp oynuyorlardı. 9 milyon istihdam oluşturduğumuzda "Öldük, bittik" türküsü söylemeye devam ediyorlardı. İhracatı 180 milyar doların üstüne çıkardığımızda kötümserlik havası pompalamaktan vazgeçmiyorlardı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Türkiye genelinde il başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları büyükşehir belediye başkanları ve il genel meclis üyelerinin katılımıyla 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı videokonferans olma özelliği taşıdı.

CHP, CAMİDE BAŞKA BİR SESİN HAYALİNDE

- Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. Birliğe, kardeşliğe ve morale ihtiyacımız olduğu bir dönemde CHP'nin her aktörü başka cephede fitne fesad peşinde koşuyor.

İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. 15 Temmuz gecesi sela okunan camilere saldırıp, imamları darp eden, ezan, bayrak, vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak var. Bu milletin son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklar.

EĞER DÜRÜSTSE BUNU İTİRAF EDER

- Başbakanlığım döneminde bakanım durumunda olan bazı isimler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri "Ben ben ben..." Ne ben'i yahu? Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar

- İktidara geldiğimizde IMF'ye 23.5 milyar dolar borç vardı. Bunu 2013 Mayıs'a kadar ödedik ve o defteri kapattık. IMF Başkanına "Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz" dedim. Bunu şuan bir parti kurmuş zat da bilir. Eğer dürüstse, ahlaklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Şu anda bile "Borç almamız gerek" diyorlar. IMF'nin bizden 5 milyar dolar istediğini kendisi çok iyi bilir. Kendisine "Verin. Bizden bugün borç alan, yarın bizden talimat alır" dedim. Yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NI AÇACAĞIZ

"BU yılın 27 Mayıs'ı farklı olacak. 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız. Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak. CHP zihniyetinin arkasında durduğu o zamanın yargısının nasıl oluyor da işte devrin başbakanını ve arkadaşlarını idam ettiklerini göstermesi bakımından çok önemli. Şimdi ise orayı çok farklı bir konuma taşıdık ve inşallah 27'sinde hem açılışını yapacağız ve böylece adını da artık Yassıada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız."

SALİH VE AL SANİ İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın her iki lider ile görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundular. (Sabah)