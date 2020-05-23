23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gecesinde polis ekiplerinden trafik uygulaması: Kurallar uymayanlara ceza kesildi

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra ’da polis ekiplerinin trafik uygulamaları başladı.  karayolunda yapılan uygulamalarda kurallar uymayanlara ceza kesildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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'de etkili olan korona virüs (COVİD-19)'a karşı alınan önlemler arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı nedeniyle ülke içindeki hareketliliğin önlenmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde kalması isteniyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren 'da trafik uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri karayolu Ayvansaray Mevkiinde yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Uygulama sabah saatlerine kadar devam etti. Uygulama il genelinde 4 gün süreyle devam edecek.

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