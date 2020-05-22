İtalya Başbakanı Conte öksürük krizi geçirdi! Muhalefet 'Maske tak' diye tepki gösterdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'da, Başbakan Guiseppe Conte, virüs krizi kapsamında düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı.

"MASKE TAK" TEPKİSİ

Conte'nin konuşması sırasında öksürmeye başladığı görüldü. Parlamentoda bulunan muhalifler ise "Maske tak" diyerek tepki gösterdi.

ÖKSÜRÜK KRİZİ DEVAM ETTİ

Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak yine öksürmeye başladı.

KONUŞMAYI BİTİRDİ

Conte, "Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başbakan Conte'nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.