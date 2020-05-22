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Selda Bağcan'dan İzmir'deki camilerde şarkısının çalınmasına sert tepki

Ünlü sanatçı , “Yuh Yuh” şarkısının ’de cami hoparlöründen çalınmasına sert tepki gösterdi. Bağcan, “İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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SELDA BAĞCAN'DAN CAMİLERDE ŞARKISININ ÇALINMASINA TEPKİ

'de Konak, Kaşıyaka, Çığlı, Buca camilerinin hoparlörlerinden korsan bir şekilde İtalyan komünist devrim marşı çalınmıştı. Bir gün sonra ünlü sanatçı 'ın "Yuh Yuh" şarkısının iki farklı cami hoparlörlerinden çalınmasına sanatçı sert tepki gösterdi.

CAMİDE MÜZİK PROVOKASYONUNDA YENİ PERDE! İZMİR'DE İKİ CAMİDE SELDA BAĞCAN ŞARKILARI ÇALINDI!

BAĞCAN CAMİDEN ŞARKISININ ÇALINMASINI ŞİDDETLE KINADI

Selda Bağcan, bu konuyla alakalı sosyal medya hesabından duyuru yayınladı. Kamuoyuna duyuru diye başlayan mesajında Bağcan, "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi.

İZMİR MÜFTÜSÜ "TÜM İZMİR'E MAL ETMEYİN!" DEDİ

İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, bugün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Balkan, "Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir'de bir ya da birkaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir'e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur" dedi.

DAMLA KAYA / SABAH

Camide müzik provokasyonu devam ediyor! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı! CAMİDE MÜZİK PROVOKASYONU DEVAM EDİYOR! İZMİR'DE İKİ CAMİDE SELDA BAĞCAN ŞARKILARI ÇALINDI!

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