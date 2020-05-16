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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "CHP'nin geleneğinde vekil alıp satmak var"
A Haber canlı yayınıa bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vekil verme' açıklamasına tepki gösterdi.
"FETÖ'YÜ KURTARMA OPERASYONU YAPILIYOR"
İşte MHP'li Yıldırım'ın A Haber'deki değerlendirmesi:
Bugün milletvekili pazarı kurulmuştur, at pazarı gibi. CHP'nin geleneğinde milletvekili almak satmak vardı. CHP, 1978'lerde Adalet Partisi'nden milletvekili satın almış ve hükümet kurmuştur. Şuanda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, "Seçim olursa bu partilere milletvekili veririz." Siyasetin itibarı zedeleniyor. Milletin iradesini masa başında dizayn etmeye başladılar.
Bunun arkasında da FETÖ vardır. FETÖ'nün itibarını geri vermek, FETÖ'yü kurtarma, kendilerine göre FETÖ mağdurlarının haklarını geri verme operasyonu vardır. Bu derin bir iştir.