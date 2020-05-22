22 Mayıs 2020, Cuma
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İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlara izin belgesi kaymakamlıklar ve valiliklerden verilmiyor

'ndan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için seyahat izin belgeri e-devlet, içişleri bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden verilmektedir. Seyahat izin belgeleri kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmemektedir." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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Gelen bir son dakika haberine göre; 'ndan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için seyahat izin belgeri e-devlet, içişleri bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden verilmektedir. Seyahat izin belgeleri kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmemektedir." ifadeleri yer aldı.

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