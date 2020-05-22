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Son dakika Ankara'da otogarda bayram öncesi yoğunluk |Video

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Giriş: 22.05.2020 15:10
Güncelleme:22.05.2020 15:11
Son dakika haberi; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verilen seyahat izni nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. 21 Mayıs Perşembe günü itibariyle izin belgesi alan kişi sayısı 258 bini aştı, refakatçi sayısını ise 110 bini geçti. 65 yaş ve üzeri kişiler gittikleri ilden 1 ay boyunca dönemeyecek refakatçiler ise 72 saatin içerisinde geri dönebilecekler. Yaklaşık yarım milyon kişinin seyahat izni almasının ardından otogarlarda hareketlilik gözlemlendi. A Haber muhabiri Levent Eke son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verilen seyahat izni nedeniyle otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. 21 Mayıs Perşembe günü itibariyle izin belgesi alan kişi sayısı 258 bini aştı, refakatçi sayısını ise 110 bini geçti. 65 yaş ve üzeri kişiler gittikleri ilden 1 ay boyunca dönemeyecek refakatçiler ise 72 saatin içerisinde geri dönebilecekler. Yaklaşık yarım milyon kişinin seyahat izni almasının ardından otogarlarda hareketlilik gözlemlendi. A Haber muhabiri Levent Eke son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika: e-Devlet üzerinden 65 yaş ve üstü nasıl seyahat izni alınabilir? Seyahat izni başvuru yapma ekranı |Video E-DEVLET ÜZERİNDEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ NASIL SEYAHAT İZNİ ALINABİLİR? SEYAHAT İZNİ BAŞVURU YAPMA EKRANI |VİDEO

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