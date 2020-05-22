Bakanlık açıkladı: 1 Ocak'tan bu yana 1145 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı'nın COVID19 salgınına karşı aldığı tedbirler, devam eden faaliyetler ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yapıldı.
19 MAYIS GECE YARISI 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gece yarısı sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Böylece Barış Pınarı Bölgesinde son bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 66'ya yükseldi.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ OPERASYONLAR
1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1445 oldu. Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurtiçinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Son bir ayda 104 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo ise tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.
19 BİN 495 PERSONEL FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 19 bin 495 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor.
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