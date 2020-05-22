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Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Son dakika haberine 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, eski eş genel başkanları ve ile eski Milletvekili 'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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TERÖR OPERASYONU! ESKİ DBP BAŞKANLARINA GÖZALTI

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, eski eş genel başkanları ve ile eski Milletvekili 'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Ayrıntılar birazdan...

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