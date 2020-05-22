Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı
Son dakika haberine Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.
Ayrıntılar birazdan...
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