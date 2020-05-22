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Son dakika: TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumundan () yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı ise TÜİK Başkanlığına getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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TÜİK BAŞKANLIĞINA MUHAMMED CAHİT ŞİRİN ATANDI

() Başkanlığına, Başkan Yardımcısı atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.

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