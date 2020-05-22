CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evlilikler hakkında skandal sözler
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk toplum gelenek ve göreneklerinin karşı olduğu eşcinselliğe destek verdi. Eşcinsel evliliği onaylayan İmamoğlu, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." dedi. Belediye Başkanı olduğunu unutan İmamoğlu, "Görevim de bunu gerektiriyor." dedi.
Haber Global'deki 40 soru programına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla olay oldu.
CHP'NİN LGBT DESTEĞİ SÜRÜYOR
LGBT'nin izinsiz yürüyüş ve gösterilerinde sokakları savaş alanına çeviren CHP, bu kez İBB Başkanı İmamoğlu ile desteğini sergiledi.
Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'nin destek verdiği eşcinsel evliği hakkında konuştu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." sözleriyle destek verdi.
VATANDAŞLARI YÖNLENDİRMEYİ GÖREV BİLDİ
Belediye başkanı olduğunu unutan Ekrem İmamoğlu, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor." diyerek bir skandala imza attı.
Eşcinselliği özgürlük kavramıyla halkına gözüne sokan CHP'li İmamoğlu, "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var. Benden sonraki belediye başkanlarının da var. Ülkeyi yönetenlerin de var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.
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