Son dakika: Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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