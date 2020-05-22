22 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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TUNCELİ'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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