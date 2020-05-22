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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Salgın etkisiz hale gelene kadar...

Başkan , koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan , "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS MESAJI

Başkan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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