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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Filistin İsrail ve ABD ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi

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Giriş: 20.05.2020 01:08
Son dakika haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti. Konuya ilişkin A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlilerin bu yönde bir karar aldığını belirtti. Konuya ilişkin A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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