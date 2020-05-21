Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TRT'yi eleştirmek isterken kendini rezil etti
CHP’nin yayın organı Halk TV’de Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan TRT’yi eleştirmeye çalışırken rezil oldu. Sözde Cumhuriyetçi Arslan, TRT ekranlarına sehven yazılan '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' ifadesini eleştirirken 19 Mayıs'ı 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' ilan etti. Arslan’ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik, Spor Bayramı için TRT Haber'de kullanılan grafik tartışma yaratmıştı. Grafikte "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" ifadeleri tepki çekmişti.
TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.
REZİL OLDU
Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında TRT'yi eleştirmek isteyen Ayşenur Arslan, rezil oldu.
KENDİSİ DE 'ÇOCUK BAYRAMI' DEDİ
"TRT demişken, şunu da atlamayalım 19 Mayıs'ta 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dediler." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir programda arkada böyle bir grafik... Özür dilediler sonra, 'Bir yanlışlık olmuş' demişler. Yanlışlık nasıl olur, kısa süreli bir yanlışlık olur. O yanlışlık hemen telafi edilir, özür dilenir sonra tamam büyütmeyelim denir."
"MİLLİ EGEMENLİK VE GENÇLİK"
Yanlışlığın 3 program sürmesini eleştiren Arslan, sözlerinin devamında da "Tabi 'Milli Egemenlik ve Gençlik' de diyememişler..." ifadelerini kullandı.
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