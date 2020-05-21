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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TRT'yi eleştirmek isterken kendini rezil etti

’nin yayın organı ’de programını sunan  ’yi eleştirmeye çalışırken rezil oldu. Sözde Cumhuriyetçi Arslan, TRT ekranlarına sehven yazılan '19 ' ifadesini eleştirirken 'ı ' ve ' ilan etti. Arslan’ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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AYŞENUR ARSLAN TRT'Yİ ELEŞTİRİRKEN REZİL OLDU!

Atatürk'ü Anma ve Gençlik, için Haber'de kullanılan grafik tartışma yaratmıştı. Grafikte "19 " ifadeleri tepki çekmişti.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TRT'yi eleştirmek isterken kendini rezil etti HALK TV SUNUCUSU AYŞENUR ARSLAN TRT'Yİ ELEŞTİRMEK İSTERKEN KENDİNİ REZİL ETTİ

REZİL OLDU

'de yayınlanan programında TRT'yi eleştirmek isteyen , rezil oldu.

KENDİSİ DE 'ÇOCUK BAYRAMI' DEDİ

"TRT demişken, şunu da atlamayalım 19 Mayıs'ta ' ve ' yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dediler." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir programda arkada böyle bir grafik... Özür dilediler sonra, 'Bir yanlışlık olmuş' demişler. Yanlışlık nasıl olur, kısa süreli bir yanlışlık olur. O yanlışlık hemen telafi edilir, özür dilenir sonra tamam büyütmeyelim denir."

"MİLLİ EGEMENLİK VE GENÇLİK"

Yanlışlığın 3 program sürmesini eleştiren Arslan, sözlerinin devamında da "Tabi 'Milli Egemenlik ve Gençlik' de diyememişler..." ifadelerini kullandı.

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