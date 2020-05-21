21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden flaş Libya açıklama: Hafter'i meşru hedef telakki ederiz

Dışişleri'nden flaş Libya açıklama: Hafter'i meşru hedef telakki ederiz

Son dakika haberine göre: , "’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz." açıklaması yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
ABONE OL
DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ LİBYA VE HAFTER AÇIKLAMA!

Sözcüsü Hami Aksoy, '''daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

DARBECİ HAFTER'E DESTEK

Bloomberg televizyonuna konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALACAKLARDI

Söz konusu habere göre, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Rusya, Hafter’e savaş uçağı gönderdi LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI FETHİ BAŞAĞA: RUSYA, HAFTER’E SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ
Libya ordusundan Hafter'e ağır darbe! LİBYA ORDUSUNDAN HAFTER'E AĞIR DARBE!
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Libya açıklaması: Dengeler değişti SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI: DENGELER DEĞİŞTİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA