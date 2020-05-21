Dışişleri'nden flaş Libya açıklama: Hafter'i meşru hedef telakki ederiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

DARBECİ HAFTER'E DESTEK

Bloomberg televizyonuna konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALACAKLARDI

Söz konusu habere göre, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da, ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.