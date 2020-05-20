Türk Hava Yolları (THY) 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, bugün 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan Türk Hava Yolları, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan bir uçuş ağına sahip. Öte yandan 87. yıl için kritik mesajlar veren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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