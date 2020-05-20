20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk Hava Yolları (THY) 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Türk Hava Yolları (THY) 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, bugün 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan Türk Hava Yolları, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan bir uçuş ağına sahip. Öte yandan 87. yıl için kritik mesajlar veren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Karşılaştığımız bu zorluk da bize güç katacak, çok şey öğrenecek, 90 ve 100. yıl dönümümüzde küresel hava yolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:00
  • 1
  • 12
Türk Hava Yolları THY 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı.

  • 2
  • 12
Türk Hava Yolları THY 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan THY, 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı.

  • 3
  • 12
Türk Hava Yolları THY 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte bayrak taşıyıcı, ilk yurt dışı seferini 1947 yılında, Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş, toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. THY, ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti. 1960'lı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan bayrak taşıyıcı, henüz o yıllarda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı.

  • 4
  • 12
Türk Hava Yolları THY 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlamasıyla birlikte THY'nin başarı yolculuğu da hız kazandı. Kuruluşunun 50. yılı olan 1983'te, 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY, bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket, her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu "Skylife" dergisini de ilk kez 1983 yılında "THY Magazin" adıyla yayınladı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 12
Türk Hava Yolları THY 87 yaşında! İlker Aycı'dan kritik mesajlar

Küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine THY, 2000'li yılların ilk döneminde yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı, bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer hava yollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi.